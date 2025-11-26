Habertürk
        Trabzon 2. Kitap Günleri devam ediyor

        Trabzon 2. Kitap Günleri devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Kitap Günleri'ni 5 günde 135 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

        Giriş: 26.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:22
        Trabzon 2. Kitap Günleri devam ediyor
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Kitap Günleri'ni 5 günde 135 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

        Yenimahalle Fuar Alanı'nda 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla devam eden fuarı gezen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, yazarlar ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

        Organizasyona geçen seneye göre daha çok ziyaretçi geldiğini belirten Genç, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap fuarımızı ziyaret edenlerin sayısı 5 günde 135 bini geçti. Geçen yıl toplam ziyaretçi sayısı 220 bindi, bu yıl tahminimce 300 bine çıkacak. Bundan dolayı da mutluyum. Yazarlarımız burada, söyleşiler devam ediyor, imza günleri oldu ve yoğun ilgi gösterildi, memnunuz." dedi.

        Genç, yazarların ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bir yere davet üzerine de gidersiniz, 'bu iş Trabzon'da hakkıyla yapılıyor, mutlaka burada olalım' diyerek de gidebilirsiniz. Çok kıymetli fikir insanları var. Onların da memnuniyetinden ayrıca mutlu olduk. Organizasyon paydaşımız Akoluk Yayınevimizin de ciddi manada katkısını gördük, teşekkür ediyorum. Bu işler kolay değil. Bu ülkenin yazanı da çizeni de çok kıymetlidir. Yereldeki yazarlarımız da çok değerli, ziyaret ettik çok mutlular. Burası bir kültür şehri ve bu etkinlik şehrimize çok yakışıyor."

        Genç, yazarlar ve okuyucularla bir süre sohbet ettikten sonra, fuarı gezen öğrencilere ücretsiz kitap alabilecekleri hediye çeki dağıttı.

        Fuar, 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

