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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak 29 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor.

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  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak 29 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor.
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 87 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 49 galibiyet, 28 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2,13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,70'de kaldı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Trabzonspor, bu sezon 17 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak zirve yarışında lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Ligde Avcı yönetiminde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını üçer mağlubiyetle tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon ise 17 lig maçında 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Trabzonspor, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu da yaşadı.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Trabzonspor, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu da yaşadı.

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,68 ortalama yakalarken, ikinci sezonunda ise 0,94 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Trabzonspor, bu sezonki 17 haftada maç başına 1,47 gol kalesinde gördü.

     

     
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

    Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk sezonunda 32 maçta 22 gol, 2021-2022'de 38 maçta 36 gol, bu sezon ise 17 maçta 25 gol yedi.

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