        Trabzonspor açıkladı: Ameliyat olacak!

        Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın ameliyat olacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 18:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:09
        Trabzonspor açıkladı: Ameliyat olacak!
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, stoper oyuncu Rayyan Baniya’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya’nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" dedi.

