Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Papara Park

HAKEM: Burak Şeker

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Mendoza, Keshmarzi, Atal, Yusuf Erdoğan, Maestro

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.