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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takım, Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:05
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Burak Şeker

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Mendoza, Keshmarzi, Atal, Yusuf Erdoğan, Maestro

        Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

        Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

        Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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