Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takım, Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak
STAT: Papara Park
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Mendoza, Keshmarzi, Atal, Yusuf Erdoğan, Maestro
Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.
Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.
Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.