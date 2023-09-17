Trabzonspor - Beşiktaş: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 5. haftasındaki dev buluşmada Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Onuachu, Bakasetas ve Visca'nın golleriyle kazanan bordo-mavililer puanını 9'a çıkardı. Bu sezon ilk kez mağlup olan bir maçı eksik Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev buluşmada Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Ev sahibi Trabzonspor, ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.
Üst üste 2. galibiyetini alan bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 29'da yeni transfer Onuachu, 41'de Bakasetas ve 62'de Visca kaydetti.
Trabzonspor 5 maç sonunda puanını 9'a çıkarırken, bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 4 maç sonunda 7 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ'IN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI!
Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakayı kazanamadı.
Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top yandan auta gitti.
14. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza alanı yakın mesafede sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.
29. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, arka direkte uygun durumda Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok'un solundan filelere gönderdi: 1-0.
41. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok'un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu: 2-0.
45+2. dakikada Mendy'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok'u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi.
56. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Trezeguet'in kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Mert Günok topu kornere çeldi.
59. dakikada Colley'in arka direkte filelere gönderdiği top bu futbolcunun Eren Elmalı'ya öncesinde yaptığı faul nedeniyle geçerli sayılmadı.
61. dakikada Trezeguet'in sol taraftan yerden pasında, Visca altıpas içerisinde topu filelere gönderdi: 3-0.
82. dakikada Aboubakar'ın pasında, ceza yayı yakınında Ghezzal'ın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
90+4. dakikada Rosier ve Bakasetas, birbirlerine yaptıkları davranış sonrasında sarı kart gördüler.
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 72 Larsen), Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Trezeguet), Visca (Dk. 72 Berat Özdemir), Bardhi (Dk. 84 Fountas), Onuachu (Dk. 47 Enis Destan)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut (Dk. 46 Masuaku), Hadziahmetovic, Fernandes, Salih Uçan (Dk. 79 Zainutdinov), Rashica (Dk 67 Ghezzal), Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 46 Aboubakar)
Goller: Dk. 29 Onuachu, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 61 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Mendy, Dk. 58 Eren Elmalı, Dk. 86 Enis Destan, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)