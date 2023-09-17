Trabzonspor - Beşiktaş: 3-0 (MAÇ SONUCU) Süper Lig'in 5. haftasındaki dev buluşmada Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Onuachu, Bakasetas ve Visca'nın golleriyle kazanan bordo-mavililer puanını 9'a çıkardı. Bu sezon ilk kez mağlup olan bir maçı eksik Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

Ajanslar Giriş: 17.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:17 facebook

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