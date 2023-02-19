Ahmet Suat Özyazıcı´nın teknik adamlık yaptığı dönemde futbolcu olan İlyas Akçay, törende yaptığı konuşmada, "Derin üzüntü içerisindeyiz. Kendisi Trabzonspor´u nereden nasıl geldiğini çok iyi bilen isimlerden birisiydi. Biz de onun yanında futbolcularıydık. Trabzonspor´un yetiştirdiği ender futbolculardan birisiydi. Teknik hayatında da yine aynı başarıyı devam ettiren çok sevgili hocamızdı" dedi.

Törende konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Başımız sağolsun acımız büyük. Hepimizin sevdiği saydığı, başarılı futbol ve aile hatayı olan değerli bir büyüğümüzdü. Onların hikayeleri çok büyük. Keşke bu hikayeleri yaşıyorken belgesele dönüştürüp anlatmak lazımdı. Gelecek nesillere verecek oldukları çok büyük değerler vardır. Onların hikayelerini anlatabilirsek çok iyi olur. Onlar yoku var ettiler. İki önemli değerimizi kaybettik kısa zamanda. İnsan sabrı olarak, işler iyi gitmediğinde bunlar bir şey bilmiyor diyen insanlara aldırmazdı. Bu acıyı, bu üzüntüyü konuşarak, dertleşerek gelecek nesillere heyecan vererek yapmamız lazım. Üzüntümü paylaşırken Allah sizlere uzun ömür versin. Hoşça kal diyorum. Güle güle hocam" diye konuştu.

AVCI: GENÇLİĞİMİN EFSANE HOCASI

Üzüntüsünü dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Ahmet Suat Özyazıcı´nın kendisi için önemli bir isim olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Benim gençliğimin efsane hocası. İstanbul´dan burayı Trabzon´u Trabzonspor´u dört büyük yapan, uzaktan hayranlıkta seyrettiğimiz ve takip ettiğimiz bir süreci gençliğimde yaşadım. Trabzon´da bir organizasyona geldiğimde kendi esnaf dükkanında çalışırken ilk tanışma fırsatım o zaman oldu. Trabzonspor teknik direktörü olduktan sonra iki kez evde bir kez hastanede ziyaret ettim. Bizim için, benim için Trabzonspor´un başkanlarındaki örnek aldığım insandı. Kulüpte ve müzede dolaşırken, Trabzonspor tarihini iyi bildiğim için fotoğraflara bakıyorum. Ahmet hocamızın kupa aldığında oyuncuların sırtında gezerken eşofmanın üzerinde kasketi vardı. Benim çok dikkatimi çekti. Kaskete meraklıydım, takıyordum. Bir gün müzede inşallah yer alırım dedim. Kupa alırsam kasket takacağım dedim. O gün kupayı alırken kasket yanımdaydı. Trabzonspor´un ve Trabzon şehrinin başka bir renk başka bir takım tutulmamasının başlangıcının adımını atan hocamızı rahmetle anıyoruz. Kasket hikayesinin bu şekilde devam etmesi benim de bunun içerisinde bulunmam beni de mutlu etmiştir. 27 aydır buradayım ve iki efsanenin ayrılışına şahit oldum. Trabzon şehrine ve takımına, ülke futboluna çok büyük katkılar sağladılar" ifadelerini kullandı.