Trabzonspor, Cham'ı Kızılyıldız'a kiraladı

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda önemli hamleler yapan Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın geleceği de netleşti. Bordo-mavililer, Avusturyalı 10 numarayı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a kiraladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2026-2027 futbol sezonu için Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

3.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, anlaşmanın 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 250 bin Euro şarta bağlı bonus içerdiği belirtildi. Ayrıca Kızılyıldız'ın satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından oyuncuyu başka bir kulübe satması halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 15'inin Trabzonspor'a ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan bordo-mavililer, Cham'ın 2026-27 sezonundaki 1 milyon 275 bin Euro'luk maaş yükünün büyük bölümünden çıkarken, oyuncuya sadece 200 bin Euro ödeme yapacak.

Cham geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Çek ekibi Slavia Prag'da 25 maçta 3 asist yapmıştı.