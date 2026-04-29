Trabzonspor'da Göztepe maçı mesaisi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 20:52
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Antrenmana Onuachu'nun yanı sıra tedavileri devam eden Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu katılmadı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
