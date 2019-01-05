Trabzonspor maddi sıkıntılar yüzünden transferde adım atamazken, kaleci Onur Recep Kıvrak’ı da bedavaya kaptırmak üzere. Yeni Malatya yenilgisi sonrası Burak Yılmaz’la birlikte kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki eldiven TFF’ye noter aracılığıyla bir ihtarname göndermiş ve tek taraflı sözleşme fesih talebinde bulunmuştu.

Bordo-Mavili yönetim, 2 milyon euroyu aşan parası için “Bir bölümü peşin, gerisi taksit” şeklinde ödeme teklifinde bulundu ancak

Onur kabul etmedi. Para pazartesi günü akşamına kadar ödenmezse Onur serbest kalacak. Trabzonspor’un Onur ile Tolga Zengin’i takas yapmak için çaba harcadığı bildirildi.

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