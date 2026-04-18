        Trabzonspor'da rakip Başakşehir, hedef Fenerbahçe'yi yakalamak!

        Trabzonspor'da rakip Başakşehir, hedef Fenerbahçe'yi yakalamak!

        Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, 30. hafta mücadelesinde yarın akşam Başakşehir'i konuk edecek. Bordo-mavililer karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Trabzon'da hedef F.Bahçe'yi yakalamak!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor. Trabzonspor, Başakşehir'i mağlup ettiği takdirde ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek.

        MUÇI VE ONUACHU KADRODA OLACAK

        Geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor.

        Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroya dahil edilebilecek. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.

