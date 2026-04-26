        Trabzonspor'da Savic şoku

        Trabzonspor'da Savic şoku

        Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol bacağında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:03 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a deneyimli stoperi Stefan Savic'ten kötü haber geldi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

