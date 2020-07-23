Trabzonspor yeni sezonda da mevcut kadrosunu birkaç istisna dışında koruma kararı aldı. Bordo-mavililer, yıldız golcüsü Alexander Sörloth'u 1 yıl daha takımda tutma konusunda karar alırken ayrılması beklenen Novak dışında transfer teklifleri olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak’tan sadece biri satılacak. Fırtına, kadrosunu büyük ölçüde koruyup bu sezon son haftalarda kaçan şampiyonluğu gelecek sene yakalamak istiyor.