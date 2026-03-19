        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyi en son Karadeniz ekibi şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda yakalamıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Tekke yönetiminde ilk kez 5 maçlık seri!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

        ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN 6 PUAN GERİSİNDE

        Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Bordo-mavililer, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek.

        TEKKE BU KEZ SERİYİ BOZMADI

        Bordo-mavililer, bu sezon daha önce 7 ile 10. haftalar arasında yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak 5'e çıkaramamıştı. Söz konusu periyotta Fatih Karagümrük'ü 4-3, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, seriyi İstanbul'da noktalamıştı.

        23 ile 27. haftalar arasında ise bu kez aynı hatayı yapmayan Trabzonspor, çıkışını deplasmanda sürdürdü. Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek başlayan seri; Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetlerle devam etti. Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, son olarak Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

        TRABZONSPOR DEPLASMANDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, deplasman tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer, oynadığı 14 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve rakiplerini geride bıraktı.

        Trabzonspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Üçüncü sırasında yer alan Galatasaray ise 12 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yemek yiyen aile ölümden döndü

        Beşiktaş'taki balıkçı lokantasının tavanı çöktü aile ölümden döndü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!