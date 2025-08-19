Trabzonspor'dan orta sahaya Renato Sanches hamlesi!
Trabzonspor, orta saha transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Portekizli orta saha Renato Sanches için bordo-mavili ekibin devrede olduğu iddia edildi
CNN Portugal’ın haberine göre; 28 yaşındaki oyuncuyla Panathinaikos ve Trabzonspor ilgileniyor. Öte yandan haberde, Renato Sanches'in henüz bir tercihte bulunmadığı belirtildi.
Portekizli futbolcu, Yunan ekibine transfer olması halinde eski hocası Rui Vitoria ile yeniden çalışma şansına sahip olacak. Sanches, 2015/16 sezonunda tecrübeli çalıştırıcıyla Benfica'da şampiyonluk yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak tamamlayan Sanches, 21 maçta 1 gol kaydetti. PSG’ye 2022/23 sezonunda Lille’den katılan tecrübeli orta saha, üç sezondur Fransız ekibinde forma giyiyor.