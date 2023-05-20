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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor'dan Samet Akaydın açıklaması! Fenerbahçe ve milli oyuncudan yanıt geldi - Son Dakika Spor Haberleri
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Trabzonspor'dan Samet Akaydın açıklaması! Fenerbahçe ve milli oyuncudan yanıt geldi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçına dair bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir" ifadelerine yer verildi. Akaydın ise konuyla ilgili "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum" derken Fenerbahçe'den de "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübünün yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu

Trabzonspor'dan Samet Akaydın açıklaması! Fenerbahçe ve milli oyuncudan yanıt geldi - Son Dakika Spor Haberleri
AA

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaştıkları maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Mahmoud Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışını kınadı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir." denildi.

Samet Akaydın ile ilgili gereğinin yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonundan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye, futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istedi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023'te oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'in gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan çirkin olayın yayıncı kuruluş görüntülerine de yansıdığını vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili TFF Başkanlığı'na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir." denildi.

SAMET AKAYDIN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta sarı-lacivertli futbolcu Samet Akaydın'ı rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen görüntü nedeniyle kınayan bordo-mavili kulübe tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden manipülasyon ve aldatma yapıldığı oyuncumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır." denilirken, "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübünün yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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