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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'dan yeniden Onuachu hamlesi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'dan yeniden Onuachu hamlesi!

        Trabzonspor'da geçirdiği sezonla iz bırakan Paul Onuachu'nun tekrardan Süper Lig'e döneceği ve Trabzonspor'un transfer için temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:00
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        Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor forması giyen ve iz bırakan Paul Onuachu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Africa Foot'un haberine göre; bordo-mavili ekip, Southampton ile Nijeryalı golcü için temasa geçti.

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        Karadeniz devi, Onuachu'yla 3 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu transferin ise yazın yapılması planlandığı vurgulandı.

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        Haberde, İngiliz ekibinin Paul Onuachu'nun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediği söylendi. Ayrıca daha önce Trabzonspor'un 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, ancak bu teklifi reddedilği belirtildi.

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        Africa Foot'ta Nijeryalı yıldızın Southampton ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı vurgulandı.

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        Bu sezon İngiliz ekibi ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Onuachu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 asist yaptı.

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