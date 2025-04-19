Trabzonspor'dan yeniden Onuachu hamlesi!
Trabzonspor'da geçirdiği sezonla iz bırakan Paul Onuachu'nun tekrardan Süper Lig'e döneceği ve Trabzonspor'un transfer için temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor forması giyen ve iz bırakan Paul Onuachu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Africa Foot'un haberine göre; bordo-mavili ekip, Southampton ile Nijeryalı golcü için temasa geçti.
Karadeniz devi, Onuachu'yla 3 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu transferin ise yazın yapılması planlandığı vurgulandı.
Haberde, İngiliz ekibinin Paul Onuachu'nun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediği söylendi. Ayrıca daha önce Trabzonspor'un 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, ancak bu teklifi reddedilği belirtildi.
Africa Foot'ta Nijeryalı yıldızın Southampton ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı vurgulandı.
Bu sezon İngiliz ekibi ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Onuachu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 asist yaptı.