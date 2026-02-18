Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor deplasmanda bir başka! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor deplasmanda bir başka!

        Trabzonspor, bu sezon topladığı 45 puanın 21'ini deplasman, 18'ini iç saha galibiyetlerinden elde ederken, kalan 6 puanı ise beraberliklerle hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:57 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına deplasmanda daha farklı esiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçen sezon deplasmanda büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

        Bordo mavililer, bu sezon geride kalan 22 hafta itibariyle deplasmanlarda elde ettiği galibiyetlerden 21 puan, iç saha galibiyetlerinden ise 18 puan topladı.

        2024-25 sezonunda dış sahada oldukça zorlanan ve 38 haftalık periyodun tamamında yalnızca 3 deplasman galibiyeti elde eden bordo-mavililer, bu galibiyetleri 28’inci haftada göreve gelen teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde almıştı. Tekke ile birlikte Başakşehir’i 3-0, Adana Demirspor’u 1-0 ve sezonun son haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda sezonu geç açmıştı. Bordo mavili takımda bu sezon ise tablo tamamen değişti.

        REKLAM

        DIŞ SAHADA YÜKSELEN GRAFİK

        Trabzonspor, 2025-26 sezonunun 22’nci haftası itibarıyla deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0, Karagümrük’ü 4-3, Çaykur Rizespor’u 2-1, Başakşehir’i 4-3 ve Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

        İkinci yarıda Kocaelispor’u 2-1 ve Samsunspor’u 3-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 7’ye çıkaran bordo-mavililer, bu maçlardan 21 puan topladı. Geçen sezonun tamamında 3 deplasman galibiyeti alan Trabzonspor, bu sezon henüz 22’nci hafta itibarıyla bu sayının iki katından fazlasına ulaştı.

        İÇ SAHADA DA İSTİKRAR

        Bordo-mavililer iç sahada ise Kocaeli’yi 1-0, Antalyaspor’u 1-0, Kayserispor’u 4-0, Eyüpspor’u 2-0 ve Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek iç sahadaki galibiyet sayısını 6’ya çıkaran Trabzonspor, Papara Park’ta 18 puan topladı.

        DIŞ SAHADA ÖZGÜVEN MESAJI

        Geçen sezon deplasmanda kırılgan bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi, bu sezon ise öne geçtiği maçlarda skoru koruyan, tempoyu doğru ayarlayan ve geçiş hücumlarını etkili kullanan bir yapıya büründü. Bordo-mavililer için bu sezonun en belirgin değişimi, deplasmana 'puan kaybetmemek' için değil, 'kazanmak' için giden bir takım kimliğinin oluşması oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elazığ'daki kayıp kişi, 10'uncu günde 192 kilometrelik alanda aranıyor

        ELAZIĞ'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya'yı (74) arama çalışmaları, 10'uncu gününde 192 kilometrelik alanda aranıyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"