Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Diğer tarafta Karadeniz ekibini bir alt sırada takip eden Fatih Karagümrük var. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşmasına dair bilgiler…