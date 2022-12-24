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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşması öncesi ise takımların nasıl kadrolarla çıkacakları merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    132. KEZ KARŞI KARŞIYA

    Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    LİGDE GENEL TABLODA FENERBAHÇE ÖNDE

    Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

    Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi. Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay Bayındır
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Attila Szalai
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Gustavo Henrique
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Serdar Aziz
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Miguel Crespo
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Willian Arao
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Lincoln Henrique
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İrfan Can Kahveci
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Joshua King
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Michy Batshuayi
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

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