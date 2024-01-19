Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Trabzonspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen görev alacak. 21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
PAZAR
Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
PAZARTESİ
Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın