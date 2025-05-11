Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. BeIN Trio ekibi, Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını değerlendirdi
7. DAKİKA BARIŞ ALPER'İN POZİSYONU
7. dakikada Barış Alper yerde kaldı, oyun devam etti. Faul olmalı mıydı?
Bülent Yıldırım: "Kontrol olasılığı tartışmalı. Zeminde ayağı kaydı Okay'ın. Hakem kararına saygı duyuyorum, devama katılırım."
Deniz Çoban: "Barış Alper, Okay'ın temasından dolayı düştü. Oyuncu dikkatli davransın, bence faul olmalıydı. Dikkatsiz faul."
"FAUL VERSE DAHA DOĞRU OLURDU"
Bahattin Duran: "Hakem pozisyona yakın, tamamen kontrolünde. Okay'ın ayağı kaydı, düştü, ekstra bir hareket yapmadı. Faul de verebilirdi. Düşerken dizinin ufak bir teması var. Kontrolsüz hareket yok. Dikkatsiz hareketten faul verse daha doğru karar olurdu."
OKAY'IN BARIŞ'A MÜDAHALESİ
Okay'ın hamlesi sonrası Barış Alper Yılmaz faul bekledi.
Bahattin Duran: "Belki hafif bir temas var ama ihlal için yeterli değil, devam doğru."
Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."
Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."
CHAM BARIŞ ALPER POZİSYONU
Cham'a Barış Alper tarafından yapılan müdahale sonrası faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Cham kendi kendine düştü. Devam daha doğru olurdu."
Bahattin Duran: "Kesinlikle faul değil. Hakemle aynı fikirde değilim."
Deniz Çoban: "Faule benzeyen bir şey yok burada."
LEMİNA'NIN MENDY'YE MÜDAHALESİ
Lemina'nın Mendy'e müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Küsürat bir temas, devam daha doğru olurdu."
Bahattin Duran: "Devam daha doğru olurdu."
Deniz Çoban: "Çok kolay bir faul düdüğü."
LEMİNA'NIN MÜDAHALESİ
Lemina'nın müdahalesinde faul kararı doğru mu, sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Giriş riskli, taban rakiple buluştu. Sarı kart daha doğru olurdu."
Bahattin Duran: "Tabanı baştan sona gösterdi Lemina, sarı kart daha doğru olurdu."
Deniz Çoban: "Sarı kart olmalıydı. Bir uyarı yapsaydı o da kabul edilirdi."
SIKAN'IN DAVINSON'A HAREKETİ
Sikan'ın Davinson'a yaptığı harekette faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Yalnızca faul yeterli."
Bülent Yıldırım: "Sadece faul yeterli."
BAŞLANGIÇTA BARIŞ'A FAUL VAR MI?
Atak başlangıcında Barış'a faul var mı, ofsayt var mı, ofsayt çizgilerinde bir sıkıntı var mı, devamında penaltı var mı, Muslera'nın sarı kartı neden iptal edilmedi?
Bahattin Duran: "Atak başlangıç fazında Barış'a faul yok."
Bülent Yıldırım: "Atak başlangıç fazında Barış'a faul yok."
Deniz Çoban: "Atak başlangıç fazında Barış'a faul yok."
MUSLERA, VİSCA'YA FAUL YAPTI MI?
Muslera, Visca'ya faul yaptı mı?
Bülent Yıldırım: "Faul net. Kontrolsüz hareket. Sarı kart doğru."
Bahattin Duran: "Faul net. Kontrolsüz hareket, sarı kart doğru."
Deniz Çoban: "Faul net."
FAUL İÇERDE Mİ, DIŞARIDA MI?
Muslera'nın Visca'ya faulü içeride mi, dışarıda mı?
Bahattin Duran: "İhlal çizgide ve içeride, bu ispatlanabiliyor."
Bülent Yıldırım: "İhlal içeride."
Deniz Çoban: "İhlal içeride."
VİSCA'NIN POZİSYONUNDA OFSAYT VAR MI?
Visca - Muslera pozisyonu öncesinde ofsayt var mı?
Bülent Yıldırım: "Gözün derinliği, kameralarda yok. İstediği fotoğrafçıya sorsunlar. Açılar, perspektifi değiştiriyor. Top çipsiz olduğu için VAR; topun çıkış anına onay veriyor ve hangi defans oyuncusuyla hücum oyuncusunun mukayese edileceğini belirliyor. Bizzat VAR koordinatörü bu bilgiyi verdi. Ben bu pozisyona ofsayt diyorum."
"HER AÇI FARKLI GÖSTERİR"
Bahattin Duran: "Her kamera açısında farklı görünür. Pilottan gördüğüm, Visca'nın önde olduğu yönünde. Bu gözlemimiz, sonuçta teknoloji var."
"OFSAYT OLMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK"
Deniz Çoban: "Açılar yanıltır. "Yarı otomatik ofsayt sistemi kameraları, yayıncı kamerası değil, çatı altına yerleştirilmiş özel kameralar. Bütün animasyonlarda iki oyuncu olur, diğer oyuncular silinir. Ofsayt olma ihtimali daha yüksek."
NE OLMASI LAZIMDI?
Hakem faul verdi, dışarıda dedi ama pozisyon içerideydi, öncesinde de ofsayt vardı. VAR devreye girdi. Ne olması lazımdı, ne oldu?
Bülent Yıldırım: "Temasın içeride olup olmadığı 'fact' bir karar. Bunun VAR tarafından tespit edilip, hakemin kulağına söylenip doğrudan ofsayt ile başlama şansı vardı. VAR risk almayıp çağırdı ama gerek yoktu. Oyun ofsayt ile başlayabilirdi."
Bahattin Duran: "Bülent Hocama yüzde yüz katılıyorum. VAR'a 'kararı desteklemek için hakemi çağırabilirsiniz' denmişti başlarda ama VAR hayatımıza gireli çok uzun zaman oldu. Hakeme kulaktan 'öncesinde ofsayt var' diyecekti. Hakem 'ofsaytla başlıyoruz' deyip akışı hızlandırabilirdi."
Deniz Çoban: "VAR'ın bu şekilde çağırmasına protokol cevaz veriyor ama ortam gerilmişken, strese girilmişken... Dakika 44, kaptanları çağırıp 'Penaltı ama öncesinde ofsayt var' diyeceksiniz. Çok gereksiz bir VAR daveti oldu bu."
MUSLERA'NIN KARTI NEDEN İPTAL EDİLMEDİ?
Bahattin Duran: "Hakem, kontrolsüz hareketten sarı kart gösterdi Muslera'ya. Eğer umut vaad eden ataktan verseydi geri alacaktı. Kontrolsüz hareketlerde karar değişse bile kart değişmez."
MUSLERA VE SIKAN'IN POZİSYONU
Muslera degaj atarken Sikan ile mücadelesi...
Bülent Yıldırım: "Kaleci degaj yaparken müdahale edilmez. Faul kararı doğru."
Deniz Çoban: "Kaleci elinden topu çıkarıp degaj atarken hala kontrolünde sayılır. Bu nedenle araya giremezsiniz."
Bahattin Duran: "Faulü yapan Trabzonsporlu oyuncu."
CHAM'IN SARA'NIN FORMASINI ÇEKTİĞİ POZİSYON
Cham'ın Sara'nın formasını çekmesi sonrası gördüğü kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Sarı kart doğru."
Deniz Çoban: "Sarı kart doğru."
Bahattin Duran: "Sarı kart doğru."
UĞURCAN'A FAUL VAR MI?
Osimhen'in Uğurcan'a faulü var mı, faul varsa kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Osimhen'in omzu geldi, sadece faul."
Bahattin Duran: "Faul net, karta gerek yok."
Deniz Çoban: "Faul net, sarı kartlık ihlal yok."