        Trabzonspor galibiyete kilitlendi!

        Trabzonspor, İstanbul'da büyük maçlardaki galibiyet özlemini dindirme peşinde. Trendyol Süper Lig'de 9 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 916 gün sonra İstanbul'un üç büyükleri karşısında deplasman galibiyeti elde etmenin mücadelesini verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde üç büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek.

        DEPLASMAN MAÇLARI

        Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde deplasmanda son 3 sezonda 6 deplasman maçına çıkarken, bu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

        Bordo-mavililer, İstanbul'da oynadığı maçlarda 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a 2-0, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti.

        Karadeniz ekibi, bu sezon ise Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

        İÇ SAHA ÖZLEMİNE GALATASARAY GALİBİYETİ İLE SON VERMİŞTİ

        Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine son vermişti.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda sahasında son galibiyetini 17 Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı 3-0'lık sonuçla elde eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek evindeki kötü gidişatı durdurmuştu.

