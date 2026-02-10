Canlı
        Trabzonspor gol krallığında zirvede! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor gol krallığında zirvede!

        Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da hücum hattı, performansıyla öne çıktı. Bordo-mavili ekipte birden fazla oyuncu gol krallığı yarışının üst sıralarında yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:23
        Trabzonspor gol krallığında zirvede!
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 45’e yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Karşılaşmada hücum oyuncularının skor katkısı galibiyette belirleyici rol oynadı. Bordo-mavili takımın sezon genelindeki gol dağılımında ise belirli isimlerin ağırlığı göze çarptı.

        ONUACHU GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

        Trabzonspor, ligde oynadığı 21 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırdı. Bu gollerin 15’ini Nijeryalı forvet Paul Onuachu kaydetti. Onuachu’yu 9’ar golle Ernest Muçi ve Felipe Augusto takip etti. Üç oyuncu toplamda 33 gole imza atarak takımın gollerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaydetti.

        15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Rams Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile ilk sırayı paylaşıyor. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor’un en önemli skor opsiyonlarından biri olmayı sürdürdü.

        ÜST SIRALARDA BORDO-MAVİLERİN AĞIRLIĞI BULUNUYOR

        Gol krallığı listesinde Trabzonsporlu oyuncuların çokluğu öne çıktı. Sıralamada bordo-mavili takımdan 4 oyuncu yer aldı. Onuachu zirvede yer alırken, Muçi ve Augusto da attıkları 9’ar golle üst basamaklarda kendine yer buldu. Ara transfer döneminde kadroya katılan Umut Nayir ise yeni takımında henüz gol atamazken, sezon genelinde 8 gollük katkı sağladı.

        HÜCUM VERİMLİLİĞİ PUAN TABLOSUNA YANSIDI

        Birden fazla oyuncusunun gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunması, Trabzonspor’un hücumdaki verimliliğini ortaya koydu. Bordo-mavililer, skor yükünü paylaşan hücum hattıyla sezonun kalan bölümünde de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

        Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk 10 sırada şu oyuncular yer aldı:

        Paul Onuachu (Trabzonspor) 15 gol, Eldor Shomurodov (Rams Başakşehir) 15 gol, Anderson Talisca (Fenerbahçe) 12 gol, Mauro Icardi (Galatasaray) 10 gol, Osimhen (Galatasaray) 9 gol, Ernest Muçi (Trabzonspor) 9 gol, Felipe Augusto (Trabzonspor) 9 gol, Marco Asensio (Fenerbahçe) 9 gol, Bayo (Gaziantep FK) 9 gol, Umut Nayir (Trabzonspor) 8 gol

