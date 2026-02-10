Trabzonspor gol krallığında zirvede!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 45’e yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Karşılaşmada hücum oyuncularının skor katkısı galibiyette belirleyici rol oynadı. Bordo-mavili takımın sezon genelindeki gol dağılımında ise belirli isimlerin ağırlığı göze çarptı.

ONUACHU GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı 21 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırdı. Bu gollerin 15’ini Nijeryalı forvet Paul Onuachu kaydetti. Onuachu’yu 9’ar golle Ernest Muçi ve Felipe Augusto takip etti. Üç oyuncu toplamda 33 gole imza atarak takımın gollerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaydetti.

15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Rams Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile ilk sırayı paylaşıyor. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor’un en önemli skor opsiyonlarından biri olmayı sürdürdü.