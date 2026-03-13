Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 48. kez karşılaşacak - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 48. kez karşılaşacak

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında 48. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında ligde oynanan 47 maçta Trabzonspor 29 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 9 kez sahadan zaferle ayrıldı; 9 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ile Ç.Rizespor 48. kez karşılaşacak

        Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

        Süper Lig’de 54 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor sahasında galip gelerek galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9’uncu sırada yer alırken hedef deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım aralarındaki rekabette 1’i Türkiye Kupası, 47’si Süper Lig olmak üzere 48 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 30, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor; Çaykur Rizespor filelerine 99 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"