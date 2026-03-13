Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 48. kez karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Süper Lig’de 54 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor sahasında galip gelerek galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9’uncu sırada yer alırken hedef deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 1’i Türkiye Kupası, 47’si Süper Lig olmak üzere 48 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 30, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor; Çaykur Rizespor filelerine 99 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.