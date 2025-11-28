Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, yarın saat 20.00’de Trabzon’da karşı karşıya gelecek.

LİGDE 49. RANDEVU

İki takım arasında oynanan 48 maçta bordo-mavililer 24, yeşil-beyazlılar 12 kez galip gelirken 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Trabzonspor, evinde 3-2 galip gelirken Konyaspor da sahasında 1-0 üstünlük kurmuştu.

REKLAM TRABZON'DAKİ MAÇLAR Trabzonspor ile Konyaspor arasında Trabzon’da oynanan maçlarda bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 24 maçta Karadeniz ekibi 16 galibiyet alırken Konyaspor ise 6 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor attığı 49 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

BORDO-MAVİLİLER, SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR Trabzonspor, sahasında rakibini ağırladığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilgi almadı. Karadeniz ekibi sahasında rakibine en son 19 Temmuz 2020’de 4-3 kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Trabzon’da oynanan 5 maçta bordo-mavililer rakibine 3 puan vermedi.

ÖNEMLİ EKSİKLER Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Stefan Savic ve Tim Jabol Folcarelli, Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.