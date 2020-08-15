Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İskoçya hamlesi yaptı. Trabzonspor, son olarak Celtic’te forma giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper Jozo Simunovic ile prensipte anlaştı. Artık son pürüzlerin görüşüldüğü aktarılırken, Bordo-Mavililer’in bir stoper daha almak istediği aktarıldı.

2015’te Dinamo Zagreb’ten 7.5 milyon euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 16 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti. Celtic, mayıs ayında yaptığı açıklamada Simunovic’in 1 yıllık opsiyonunun kullanılmadığını açıklamıştı. Simunovic, Celtic’te üst üste 5 lig şampiyonluğu yaşadı. 1.91’lik futbolcu, son dönemde Celtic’te istediği kadar forma şansı bulamıyordu. Bordo-Mavili takım transfere hızlı giriş yapmış ve Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza’yı kadrosuna katmıştı.