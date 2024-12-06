Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 5 maçın 4'ünü kaybeden bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Son 2 maçını kazanamayan konuk takım da galibiyet peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maçta heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Dragus, Banza

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan, Fall, Riberio, Mortadha, Nuno Da Costa, Opoku, Aytaç, Yasin, Rodrigues

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

        LİGDE 36. RANDEVU

        Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 15’inci haftasında yaptığı maçla 36’ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

        REKLAM

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30’u Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 17, Kasımpaşa’nın 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        İLGİNÇ İSTATİSTİK

        Trabzonspor ile Kasımpaşa’nın Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aynı istatistiklere imza atmaları da dikkatleri çekti. Kasımpaşa’nın eksi 3 averajına karşılık Trabzonspor 2 averajla 12’nci sırada yer aldı.

        KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK

        Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.

        TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

        Öte yandan Trabzonspor’da Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ile golcü oyuncu Simon Banza da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"