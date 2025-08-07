Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi transfer ettiğini ve oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fırtına, bonservis bedeli olarak Rennes'e 5 milyon Euro ve sonraki satışın kârından yüzde 15'ini ödeyecek. Yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir." denildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, bu süreçte 7.15 milyon Euro garanti ücret ödeyecek:

"Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,