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Trabzonspor - Kopenhag | CANLI YAYIN

Trabzonspor - Kopenhag mücadelesinin canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Kopenhag'ı konuk ediyor. Bordo-mavililer play-off turunda iki farklı üstünlük kurarak tarihinde ikinci kez gruplara kalmak istiyor!

CANLI İZLE | Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın! Şampiyonlar Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı kesintisiz izle

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk ediyor. Bordo-mavililer rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele ediyor.

SAAT: 22.00
HAKEM: Danny Makkelie
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
YAYIN: EXXEN

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemiyor.

TARİH YAZMANIN PEŞİNDE

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

AVRUPA'DAKİ 141. RANDEVU

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

  • Avrupa kupalarında Danimarka takımlarına rakip olduğu ilk maçı evinde 1-0 kazanan Trabzonspor (vs 1903 Kopenhag), daha sonraki dört karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (1B 3M).
  • Türk takımlarına rakip olduğu son dört maçı kazanan Kopenhag'ın Avrupa kupalarında temsilcilerini üst üste 5+ karşılaşmada mağlup ettiği sadece iki ülke bulunuyor: Galler & Kuzey İrlanda.

  • Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son 10 çift ayaklı eleme turunda turnuvaya veda eden Trabzonspor, bu şekilde en son 1999 Intertoto Kupası'nda Perugia'yı elemeyi başardı.
  • Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Kopenhag (6G 2B), kulüp rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (2003-2006 arasında 9 maç).
  • Evinde oynadığı son altı Avrupa kupası maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor (2B 4M), kulüp tarihinde daha uzun tek serisini 2007-2012 arasındaki dokuz karşılaşmalık süreçte yaşadı.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 140 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 29 10 7 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 87 33 22 32 116 119
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9
Toplam 140 50 36 54 178 194

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