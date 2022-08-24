“Türkiye için bu maç çok önemli”

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk ediyor. Bordo-mavililer rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele ediyor. SAAT: 22.00

HAKEM: Danny Makkelie

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

YAYIN: EXXEN Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemiyor.

TARİH YAZMANIN PEŞİNDE Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak. TRABZONSPOR'A DEV GELİR! AVRUPA'DAKİ 141. RANDEVU Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı. Avrupa kupalarında Danimarka takımlarına rakip olduğu ilk maçı evinde 1-0 kazanan Trabzonspor (vs 1903 Kopenhag), daha sonraki dört karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (1B 3M).

Türk takımlarına rakip olduğu son dört maçı kazanan Kopenhag'ın Avrupa kupalarında temsilcilerini üst üste 5+ karşılaşmada mağlup ettiği sadece iki ülke bulunuyor: Galler & Kuzey İrlanda.