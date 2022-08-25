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Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi. Spor yazarları, Trabzonspor - Kopenhag maçını kaleme aldı

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  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    MEHMET DEMİRKOL: TEKDÜZE TEMPO YETMEDİ

    Sabırlı olmak doğru bir yaklaşımdı. Kalabalık ve akıcı bir baskı oynayan Kopenhag’a geniş alan bırakmadan, minimum riskle oynamak... Ama oyunun temposunu bu kadar tekdüze tutmak konusu tartışmalı. Hamsik ve Visca yokken işi iyice zorlaştıran bu oldu. Topu kanada/çizgiye indirmek çok zaman aldı. Ancak bunca çabanın sonucunda çok rastgele ortalar geldi.
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Trezeguet ve Kouassi oyuna girdikten sonra da bu akışkanlık gelmedi. Beklerin hücuma katılımı sınırlı kaldı. Ve birebirde adam geçmeye çalışmadılar dahi. Böyle olunca sadece rastgele ortalara kaldı iş. Maç bittiğinde Opta verileri 1.1 xG (gol beklentisi) veriyordu Trabzon için. 18 şuttan bu kadar çıkarabilmenin sebebi de bu. (FANATİK)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    LEVENT TÜZEMEN: AVCI VE EKİBİ HİPNOZ OLDU

    Kopenhaglı oyuncular "Uyu yavrum uyu. Ninnilerle uyutayım seni, ninnilerle avutayım seni" şarkısı gibi Trabzonspor'u resmen uyuttu. Abdullah Avcı ve ekibi de kulübede adeta "Hipnoz" olmuş gibi Kopenhag savunmasının direncini kıracak hamleleri yapamadı.
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Trezeguet'nin yerine kanatta Djaniny'nin başlaması sürpriz oldu. Yine de Djaniny'nin 5. dakikada karşı karşıya kaçırdığı gol Trabzonspor adına "Kırılma noktası"ydı. Bu tür maçlarda rakibin oyun anlayışını bozmak için böyle net pozisyonları gol yapacaksın. Kopenhag takımı Trabzon'a oranla daha ciddi ve dirençli oynadı. (SABAH)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    CEMAL ERSEN: HESABINI TÜRK FUTBOLU VERSİN

    Trabzon kentinde tansiyon hayli yüksekti. Bordo-mavili taraftarın üst düzey motivasyonunun iki farklı sonucu olabilirdi. Sahaya pozitif yansırsa ateşleyici güç, tersi yaşanırsa, sıkıntılı bir hale dönüşebilirdi. Aklı selim kazandı. Trabzonspor’u müthiş mücadelesi için kutluyorum, ama Türk futbolunu bu eleme prangasına mahkum edenleri de gerekli yerlere havale ediyorum.

     
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Sorgulanması gereken, Türkiye ligi şampiyonunun neden play-off maçı oynamak zorunda kaldığı. Hesabını tüm kulüplerimiz ve Futbol Federasyonu vermeli. Kulüp derken, günü kurtarma gayretindeki başkanları gösteriyorum özellikle. İşte eseriniz ve hazin sonucu. Nereden nereye getirdiniz bizi? (MİLLİYET)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    İSKENDER GÜNEN: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTILAR

    Şampiyonlar Ligi her zaman söylediğim gibi farklı bir kulvar. Bu yüzden mutlak mücadele gücünüzü ve konsantrasyonunuzu maçın sonuna kadar yüksek tutmak zorundasınız. Kopenhag maçında ilk maçta alınan 2-1'lik sonuç ve kendi sahanızdaki coşkulu taraftarınız önünde sonucu lehine çevirebilme fırsatı vardı.
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Cornelius'un girdiği gol pozisyonundan başka atak girişimlerinin tamamı etkisiz kaldı. Bu maçta Bakasetas gibi uzaktan şut atabilen oyuncunun son 15 dakikada görev alması da Trabzonspor adına şanssızlıktı. Herkesin Şampiyonlar Ligi'nin hayallerini kurduğu bir maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı düşüncesindeyim. (SABAH)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    UĞUR MELEKE: TUR 48. DAKİKADA KAYBEDİLMİŞTİ

    Trabzonspor dün topa sahip oldu, çoğu kenar ortalarıyla olmak üzere pozisyonlar da üretti. Ancak bence Parken’de 48’inci dakikada gitti tur. Orada, 48’inci dakikada bir Kopenhag kornerinde biz tam 8 kişiyle boş alanı savunurken, onların ceza alanında hepsi demarke vaziyetteki 4 adamla attıkları korner golüydü kırılma anı. 
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Kopenhag’ın buralardaki alışkanlığı da yüksek. 2020’de Avrupa Ligi’nde yarı finalin kıyısından döndüler. Geçen sezon Konferans Ligi’nde gruptan lider çıktılar. Umarım Trabzonspor da bu sezon Avrupa Ligi gruplarında göstereceği iyi performansla başlayacaktır yeni bir öykü inşa etmeye. (HÜRRİYET)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    BÜLENT TİMURLENK: AVCI'YA SORU: NEDEN 35 ORTA

    İlk serzeniş ya da soru şu oldu elbette maç bittiğinde: "Şampiyon Trabzonspor, bu Kopenhag'a evinde bir gol bile atamayıp nasıl elenir?" Cevabı keşke zor olsa ama basit. Dün sahaya çıkan 11 ve girenleriyle Trabzonspor, "Şampiyon Trabzonspor" değildi. Nwakaeme, Bakasetas, Visca ve Hamsik, yüzde 20'yi Cornelius'a yazsak takımın hücum gücünün yüzde 80'iydi.
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Avcı'nın Beşiktaş'ta yaşadığı bozgunun sebebi; Diaby, N'Koudou, Lens ve Boyd'un hocanın eski takımındaki bir Edin Visca etmemesiydi. Dün isimler farklı ama performans aynı. Forvet hattının iki ucunda kimi gördüyseniz "Neredesin Nwakaeme, neredesin Visca" dedirtti. Avcı'ya tek sorum var: Neden 35 orta? (SABAH)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    SERKAN AKCAN: YANLIŞ OYUN

    Abdullah Avcı’nın Kopenhag deplasmanında oynadığı kötü ilk yarının faturasını Trezeguet ve orta sahada tekli plana kesmiş olacak ki Trabzon’da senaryoyu yeniden uyarladı. Dorukhan ile Siopis’i merkezde ikili kullanan Avcı, sol forvette Djaniny’yi sağda ise Abdülkadir Ömür’ü tercih etti. Avcı’nın planı özellikle ilk yarıda neredeyse hiç tutmadı.
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Sanırım Abdullah Avcı’nın dün gece en şaşırtıcı kararı oyuna geç müdahaleleriydi. İlk maçın kötüsü olsa da Trezeguet’in 66’ya kadar girmemesi maçın momentumunu Kopenhag’da bıraktı. (FANATİK)
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    ALİ GÜLTİKEN: KOPENHAG MECBUR BIRAKTI

    Bu seviyelerde kalite farklı bir noktaya çıkıyor. Alanlar daralıyor, bulabileceğiniz mesafeler kısalıyor, topla buluştuğunuzda kullanabileceğiniz zaman da çok fazla olmuyor. Çabuk düşünüp çabuk oynamak zorundasınız. Bireysel hataya da yer yok. Çünkü rakipler bunları affetmiyor. 1 golün bile ne kadar önemli bir avantaj yarattığına dün akşam bir kez daha şahit olduk.
  • Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

    Kopenhag hem kendi haddini hem de Trabzonspor'un gücünü bilerek maçın genelinde savunmada kaldı. Mücadelenin son 15 dakikasında neredeyse tüm oyuncularıyla etkili bir savunma bloğu oluşturdu. Trabzonspor'u yüksek toplara mecbur etti. Bu tür karşılaşmalar teknik adamı, yönetimi ve taraftarı üzer. Çünkü yapabileceğinizi hissederseniz dokunabileceğiniz kadar yakındadır ama ulaşamazsınız. (SABAH)

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