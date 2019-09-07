Trabzonspor, kuvvet çalıştı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun da izlediği günün ilk antrenmanında, bordo-mavili futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda, milli takımlarda yer alan Uğurcan, Arda, Hüseyin, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak, Novak, Hosseini ve Sörloth´un yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür yer almadı. Yusuf Sarı´nın salonda çalıştığı belirtilirken, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışan Onazi ise daha sonra bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, bu akşam 17.30´da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.