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Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yendi.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Trabzonspor'da gol 65. dakikada Larsen'den geldi.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Trabzonsporlu futbolcular, Basel’e karşı attıkları gol sonrası Türk bayrağı açtı.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Uğurcan Çakır'ın Türk bayrağını öptüğü kare ise sosyal medyada gündem oldu.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    KULÜPLER PAYLAŞIM YAPTI

    Trabzonspor'un Basel'i ağırladığı maçta Milli Takım maçı esintileri vardı. Karşılaşma sonrası kulüpler de tüm taraftarların olduğu görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    TEZAHÜRAT YAPILMADI

    Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.

    Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKTI

    Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    KARŞILAŞMANIN BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE GİDECEK

    Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

    Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.

    Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!
  • Trabzonspor maçında futbol dünyası tek yürek oldu!

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