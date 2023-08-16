Trabzonspor, Manolis Siopis ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Siopis, şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir. Oyuncumuzun menajeri de şirketimizden 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir" denildi

Trabzonspor´da 2 sezondur forma giyen ve geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılma istediğini ileten Manolis Siopis´in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Yunan oyuncunun ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Trabzonspor ile oyuncu arasında yapılan anlaşmaya göre, Siopis ayrılık bedeli olarak bordo mavili kulübe 242 bin 500 Euro fesih tazminatı ödeyecek. Anlaşmaya göre, Siopis'in menajeri de sözleşme feshi nedeniyle kulüpten alacağı olan 257 bin 500 Euro'luk tutardan feragat edecek. Bu durumda bordo mavili kulüp, Siopis'le yaşanan ayrılıktan toplam 500 bin Euro elde etmiş oldu.

AYRILIĞA TRANSFER MADDESİ

Ayrıca, anlaşmaya göre Siopis, 2023 yılı sonuna kadar Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Ligi'nden herhangi bir kulübe transfer olursa 700 bin Euro, Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olursa Trabzonspor'a 2 milyon Euro ödeme yapacak.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

2021-22 sezonunda Alanyaspor´dan 1 milyon Euro bonserviste 3 yıl süreyle transfer edilen oyuncuya yıllık 700 bin Euro maaş ödeniyordu. Geçen ay maaşı 1 milyon 200 bin Euro seviyelerine yükseltilerek sözleşme uzatma teklifi yapılan oyuncu bordo mavililerin teklifini geri çevirmişti. Rakamı beğenmeyen ve ülkesine dönmek isteyen oyuncu 1 aydan uzun süredir bel ağrısı gerekçesiyle idmanlara çıkmıyordu.

ŞAMPİYONLUK YAŞADIĞI TAKIMDAN AYRILDI

Bordo mavili formayla bugüne kadar 77 müsabakaya çıkan ve 1 gol kaydeden Siopis, enerjisiyle takımın ve taraftarın sevilen oyuncuları arasında yer alıyordu. Trabzonspor'un 2021-22 sezonu şampiyonluk kadrosu oyuncularından biri olan Yunan orta saha, kariyerinin ilk şampiyonluğunu ve Süper Kupa sevincini Trabzonspor formasıyla yaşadı.

TRABZONSPOR'DAN VEDA

Trabzonspor kulübü, Manolis Siopis'le yaşanan ayrılık sonrası sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Videolu olarak yayınlanan veda mesajında "Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için teşekkürler" ifadelerine yer verildi