Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor!

        Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında geriye düştüğü maçta Ernest Muçi'nin son dakikadaki golüyle 2-1 kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başladı.Form grafiğini her hafta yükselten Muçi ise attığı kritik gollerle bordo-mavililerin zirve yarışındaki en büyük kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 38’e yükselterek ikinci yarıya moralle başladı. Kocaelispor ile oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu rekabette rakibi karşısında Mart 1995–Ağustos 1997 döneminde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun kazanma serisini tekrarladı.

        REKLAM

        MUÇİ YİNE SAHNEDE

        Bu sezon attıkları gollerle takımlarına en fazla puan kazandıran 3 oyuncunun da Trabzonspor forması giymesi dikkat çekti. Bordo mavililerde Paul Onuachu 11 golle 14 puan, Felipe Augusto 9 golle 10 puan, Ernest Muçi ise 8 golle 9 puanlık katkı sağladı. Muçi ayrıca Süper Lig’de, Trabzonspor formasıyla Burak Yılmaz’dan (Aralık 2011–Ocak 2012) bu yana üst üste altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Genç oyuncu; Kocaelispor (1), Gençlerbirliği (1) Beşiktaş (1), Konyaspor (1), Göztepe (2) Başakşehir (2) maçlarında fileleri havalandırarak dikkat çekici bir seri yakaladı.

        Bu sezon Süper Lig’de ilk golü yediği maçlardan en fazla puan çıkaran takım konumundaki Trabzonspor (11 puan), Kocaelispor deplasmanında da 1-0 geriye düşmesine rağmen galip gelerek bu alandaki istatistiğini sürdürdü.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Kocaelispor karşısında deplasmanda alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Manşetlerde Muçi’nin performansı ön plana çıktı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

        Taka: Körfez’de Fırtına koptu

        Kuzey Ekspres: Muçi Airlines

        Sonnokta: Fırtına yıktı geçti

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski nişanlı dehşet saçtı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?