Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor!

Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 38’e yükselterek ikinci yarıya moralle başladı. Kocaelispor ile oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu rekabette rakibi karşısında Mart 1995–Ağustos 1997 döneminde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun kazanma serisini tekrarladı.

MUÇİ YİNE SAHNEDE

Bu sezon attıkları gollerle takımlarına en fazla puan kazandıran 3 oyuncunun da Trabzonspor forması giymesi dikkat çekti. Bordo mavililerde Paul Onuachu 11 golle 14 puan, Felipe Augusto 9 golle 10 puan, Ernest Muçi ise 8 golle 9 puanlık katkı sağladı. Muçi ayrıca Süper Lig’de, Trabzonspor formasıyla Burak Yılmaz’dan (Aralık 2011–Ocak 2012) bu yana üst üste altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Genç oyuncu; Kocaelispor (1), Gençlerbirliği (1) Beşiktaş (1), Konyaspor (1), Göztepe (2) Başakşehir (2) maçlarında fileleri havalandırarak dikkat çekici bir seri yakaladı.