Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Türkiye Kupası
ABONE OL

Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Samsunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kupanın 5. turundaa 1. Lig ekibi Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor Samsunspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkıyor.

10' Umut, 28' Naci Ünüvar

STAT: Akyazı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 19.00
YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Doğucan, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Umut
YEDEKLER: Muhammet Taha, Hüseyin, Hugo, Arif, Hamsik, Abdülkadir, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUNSPOR: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sagat
YEDEKLER: Ali Taha, Enes, Bedirhan, Sarp, Polat, Fofana, Tanque
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 7. sırada giren Trabzonspor, Avrupa'da ise yoluna UEFA
Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 'Karadeniz Derbisi'nde ise Samsunspor'u mağlup ederek üç kulvarda da yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Samsunspor ise ezeli rakibini deplasmanda devirerek taraftarını sevindirmek istiyor.

Müsabakayı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

10 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. İki takım en son 15 Ocak 2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada birbirine rakip oluyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sacha Boey'a dev teklif
FUTBOL Sacha Boey'a dev teklif
Lionel Messi, kutlamalar sırasında Mbappe ile dalga geçti! Oyuncak ninja kaplumbağa - Spor haberleri
FUTBOL Mbappe ile dalga geçtiler!
Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!
FUTBOL Mbappe sözleri ortaya çıktı: Salakça!
Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!
FUTBOL Aboubakar'da sıcak gelişme!
Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım
FUTBOL "Geri dönmeye hazırım"
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
FUTBOL Şampiyon gibi karşılandılar
Crespo'ya dev teklif!
FUTBOL Crespo'ya dev teklif!
Dursun Özbek'ten Icardi'nin bonservisi ile ilgili açıklama
FUTBOL Dursun Özbek'ten Icardı açıklaması
Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?
FUTBOL Sporda GOAT kelimesi nedir?
Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL Güneş kararını verdi! İşte 11'i...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.