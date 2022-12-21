Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 'Karadeniz Derbisi'nde ise Samsunspor'u mağlup ederek üç kulvarda da yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

10 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. İki takım en son 15 Ocak 2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada birbirine rakip oluyor.