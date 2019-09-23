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HaberlerFutbolTrabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor! Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Sivasspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavili ekipte Sturridge de, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı!

Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

6 İSİM SAKAT

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor. Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge de, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

MUHTEMEL 11

Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

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