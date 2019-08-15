Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Sparta Prag'ı konuk ediyor.

TRABZONSPOR - SPARTA PRAG

SAAT: 20.30

HAKEM: Jakob Kehlet

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Radakovic, Sacek, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Hlozek, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Vaclav Jilek

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

BİLETLER TÜKENDİ

Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri bir günde tükendi.

38 bin dolayında taraftarın tribünde yer alması beklenirken, çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

1470 GÜN SONRA TRABZON'DA AVRUPA MAÇI!

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park'ta da ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.