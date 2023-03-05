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Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

Spor yazarları, Trabzonspor'un evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilip iç sahadaki 726 günlük yenilmezliğinin bittiği maçı yorumladı

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  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

    "Şampiyon olan ekip olduğuna inanmak gerçekten güç"

    ENGİN KEHALE: "Bir takım düşünün ki teknik direktörü iki ay önce işleri iyiye götüremediği hissiyatına kapılsın. Yönetim Kurulu kendisine destek versin, kısa bir süre sonra artık bu görevi üstlenemeyeceklerini düşünüp kongre kararı alsın. Taraftarı hedefsizlikle birlikte tribündeki yerini almaz olsun. Oyuncular hala birlikte oynama alışkanlığını yakalayamasın. Hal böyle olunca, rakip lig sonuncusu Hangikredi Ümraniyespor bile olsa huzursuzluğun saha içerisine yansımaması imkânsız. Bu takımın geçen sene şampiyon olan ekip olduğuna inanmak gerçekten güç." (Hürriyet)
  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

    "Mum gibi eriyor"

    AKSAL YAVUZ: "Trabzonspor mum gibi erimeye devam ediyor! İnsanın kendine ettiğini bir köy toplansa edemezmiş. Dememiz o, Trabzonspor’u yönetenler ile teknik ekip kendi kendine etti, geçtiğimiz yıl ne kadar başarılıysalar, bu seneki kadro planlamasında sınıfta kaldılar. Onca para harcanmasına rağmen Trabzonspor’un düştüğü duruma bakın. Kötü saha sonuçlarının yanı sıra sırada bekleyen ödemeler de ayrı bir dert!" (Milliyet)
  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

    "Sebebi yanlış transferler"

    İSKENDER GÜNEN: "Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi ve ardından Konferans Ligi'nin dışında kalmanızdan sonra ligde bulunduğunuz yer bize gösterdi ki sezon başı transferlerinizde yanlışlar çok. Geçen yıl, Trabzon'un kazandığı şampiyonluğun en önemli nedeni takım olma bilinciydi. Bu olgu, ayrılanlar ve yeni katılanları düşündüğünüzde yeni transferlerin gerekli yeterlilikte olmadığını gösteriyor. En önemli sorun, transferde yapılan yanlışlardır." (Sabah)
  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

    "Gelecek yılları da riske attı"

    REHA KAPSAL: "Abdullah Avcı yalnız bu maç özelinde değil Basel maçında da yaptığı her oyuncu değişikliği ile ve hamlelerle takımını ileriye gitmesi gerekirken daha da geriye geldi. Oyun da içinden çıkılmaz, çetrefilleşmiş, kimsenin anlam veremediği iç güdüsel bir saha içi görüntüsüne dönüştü. Abdullah Avcı'nın transfer politikasında büyük hataları tabii ki vardı. Başkan Ağaoğlu'nun önünü görmeden geçen seneki bütçenin nerdeyse 2 katına kadar çıkarması ve de hocasına 'dur' demeyip yanlış ve kalitesiz oyuncu transferine izin vermesi, üstelik bunu da yüksek rakamlarla gerçekleştirmesi hataydı. Yalnız takımın bu senesini değil gelecek yıllarını da riske attı." (Fotomaç)
  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

    "Kasketi masaya koyup düşünmenin vakti geçmiş"

    CEMAL ERSEN: "Trabzonspor bu sezon transfer hataları, belirsiz oyun planı, teknik direktör tercihleri ve yönetim başarısızlığı nedeniyle maalesef hüsran oldu. Giderek de kötüye gidiyor tablo. Bunca hedefin ardından elinizde sadece Ziraat Türkiye kupası kaldı ise “kasketi” masaya koyup düşünmenin vakti geçmiş demektir." (Milliyet)
  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları
  • Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

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