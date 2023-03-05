Trabzonspor - Ümraniyespor yazar yorumları

"Gelecek yılları da riske attı"

REHA KAPSAL: "Abdullah Avcı yalnız bu maç özelinde değil Basel maçında da yaptığı her oyuncu değişikliği ile ve hamlelerle takımını ileriye gitmesi gerekirken daha da geriye geldi. Oyun da içinden çıkılmaz, çetrefilleşmiş, kimsenin anlam veremediği iç güdüsel bir saha içi görüntüsüne dönüştü. Abdullah Avcı'nın transfer politikasında büyük hataları tabii ki vardı. Başkan Ağaoğlu'nun önünü görmeden geçen seneki bütçenin nerdeyse 2 katına kadar çıkarması ve de hocasına 'dur' demeyip yanlış ve kalitesiz oyuncu transferine izin vermesi, üstelik bunu da yüksek rakamlarla gerçekleştirmesi hataydı. Yalnız takımın bu senesini değil gelecek yıllarını da riske attı." (Fotomaç)