Trabzonspor'un acı günü

Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Mirkan Kurt'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı:

Fenerbahçe: "Trabzonspor’un altyapısında forma giyen genç evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mirkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, Trabzonspor Kulübü ve camiasına başsağlığı dileriz."