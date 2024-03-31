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        Trabzonspor'un acı günü

        Trabzonspor, 11 yaşındaki altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un Vefat ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.03.2024 - 20:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:36
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        Trabzonspor'un acı günü
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        Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

        FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Fenerbahçe ve Galatasaray'da Mirkan Kurt'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı:

        Fenerbahçe: "Trabzonspor’un altyapısında forma giyen genç evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mirkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, Trabzonspor Kulübü ve camiasına başsağlığı dileriz."

        Galatasaray: "Trabzonspor’un altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mirkan Kurt’a Allah'tan rahmet; ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

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