        Trabzonspor'un golcü sezonu!

        Trabzonspor, bu sezon gol üretme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Bordo-mavililer, 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezon içindeki en golcü dönemini yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 29 karşılaşmanın sadece 3'ünde rakip filelere gol bırakamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, bu sezon gol üretme konusunda sıkıntı yaşamıyor.

        Bordo-mavililer, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 29 karşılaşmada rakip fileleri 63 kez havalandırarak maç başına 2,17 gol ortalaması yakaladı.

        Trabzonspor, Süper Lig'de 24 maçta 48 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada 15 gol attı.

        SON 6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

        Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezon içindeki en golcü dönemini yaşıyor.

        En son 2019-2020 sezonunda 24 haftada 57 gol atan Karadeniz ekibi, 2020-2021'de 31, 2021-2022'de 42, 2022-2023'te 39, 2023-2024'te 38 ve 2024-2025'te 39 gol kaydetti.

        SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı 29 karşılaşmanın sadece 3'ünde rakip filelere gol bırakamadı.

        Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaların yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol kaydedemedi.

        ONUACHU TUTULAMIYOR

        Trabzonspor'da söz konusu dönemde Paul Onuachu, attığı gollerle bordo-mavilileri taşıyan isimlerin başında geldi.

        Nijeryalı futbolcu, ligde 21 maçta 18 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

        Toplam 24 maçta 20 gole ulaşan Onuachu, Trabzonspor'un golcü sezonu yaşamasında önemli katkı sağladı.

