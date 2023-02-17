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Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek olurken bordo-mavililerin koreografisi de dünya basınının gündemine oturdu

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DHA / HABERTURK.COM
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor'un sahasında Basel'i konuk ettiği karşılaşmada bordo-mavili taraftarların, Türkiye´yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anıp, yardıma koşan ülkelere teşekkür etmek için hazırladığı özel koreografi, yüreklere dokundu. 

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Türkiye´yi yalnız bırakmayan ülkelerden Meksika ordusunun, Adıyaman´da 3 kişinin kurtarılmasını sağlayan ve operasyonda hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği Proteo´nun da yer aldığı koreografi,  dünya basınında geniş yer buldu.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel, Türkiye´yi yasa boğan ve dünyanın birçok ülkesinden yardım ekiplerinin geldiği Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan can kayıplarının yasını tutarak dün akşam sahaya çıktı. 6 Şubat´ta yaşanan depremlerin acısıyla spor camiasının kenetlendiği karşılaşma, UEFA Konferans Ligi Play-Off müsabakası olması nedeniyle kamuoyunca yakından takip edildi. 
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Geliri depremzedelere bağışlanan, futbol camiası ve her takımdan taraftarın kenetlenip, tribünlerde her renkten takımın bayrağının dalgalandığı müsabakaya `Vira´ grubunun koreografisi damgasını vurdu.

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    YARDIMA KOŞAN ÜLKELERİN BAYRAKLARI YER ALDI

    İzleyenleri hüzne boğan, deprem afetinde yardımlaşma ve dayanışmanın minnetini temsil eden koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye´ye yardım eli uzatan ülkelerin bayrakları yer aldı. 
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, Birleşik Krallık ve Hollanda´nın bayrakları yerleştirildi. Yıkılmış binalarda umut arayan iş makinelerinin de yer aldığı koreografide, enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı ise dikkati çekti.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    DÜNYA BASINI PROTEO´LU KOREOGRAFİYİ KONUŞUYOR

    Vefasını ve minnettarlığını koreografiye yansıtan taraftarlar, Meksika´dan gelen 150 kişilik ekibin arama kurtarma köpeği Proteo´yu da resmetti. Adıyaman´da enkaz altındaki 3 kişinin kurtarılmasında önemli rol oynayan ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Proteo´ya `teşekkür´ mesajıyla gösterilen saygı, dünya basınında yankı uyandırdı.

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Ölümüyle ülkesini yasa boğan Proteo'nun yer aldığı ve Trabzonspor-Basel maçında sergilenen koreografi, sosyal medya sayfalarında binlerce kez paylaşıldı.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    "PROTEO TÜRKLERİN DE KALBİNE DOKUNDU"

    İspanyolca yayın yapan Nacion 321, Trabzonsporluların Proteo´ya gösterdiği koreografili saygı duruşunu okurlarına, "Kurtarma köpeği Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu" sözleriyle duyurdu.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Ulusal yayın yapan Telediario, yüreklere dokunan koreografi için "Proteo ve kurtarıcılar, Türkiye'deki Trabzonspor maçında onurlandırıldı" ifadelerine yer verdi.

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    "AVRASYA HALKININ KALBİNİ KAZANDI"

    Latin Amerika ülkelerine yayın yapan Infobae de, Türk halkının gönlünü kazanan Proteo´nun yer aldığı koreografiyi "Türkiye'de hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo, UEFA'da Trabzonspor'dan övgü aldı. 

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    7.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Meksika Ordusu köpeği Proteo, Avrasya halkının kalbini kazandı" sözleriyle paylaştı.

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Yayın organlarından El Nortre ise, "Türkler Proteo ve depremzedelere saygı duruşunda bulunuyor" cümleleriyle okurlarına aktardı.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    "BASEL, FUTBOLUN GERİ PLANDA KALDIĞI BİR MAÇI KAYBETTİ"

    Öte yandan karşılaşma İsviçre basınında da geniş yer buldu. İsviçre'nin bölgesel günlük gazetelerinden birisi olan Tribune de Geneve, "Basel, futbolun geri planda kaldığı bir maçı kaybetti" başlığıyla karşılaşmaya sayfalarında yer verdi. 

     
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Trabzonspor ve taraftarlarının karşılaşmayı birlik ve beraberlik sembolleriyle dolu bir geceye dönüştürmesine dikkat çekildi. Ayrıca karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografi için de "Muhteşem" ifadeleri kullanıldı.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    "BASEL'E ŞANS VEREN BİR SONUÇ"

    İsviçre gazetelerinden Basler Zeitung ise 1-0'lık mağlubiyetin, Basel için şans olabileceğine değindi. Trabzonspor - Basel maçının özel şartlar altında oynandığına dikkat çekilirken, Maxi Gomez'in ofsayt nedeniyle VAR'dan dönen golünün ardından 1-0'lık mağlubiyetin rövanş için umut veren bir sonuç olduğu ifade edildi
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    "BU KOREOGRAFİYİ DERİNİN ALTINA İŞLİYOR"

    Blick gazetesi ise karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının  yaptığı koreografiyi sayfalarına taşıdı.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

    Yaşanan afetler nedeniyle Trabzon'da futbolun ikinci planda kaldığına dikkat çekilirken, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tribünlerde yan yana yer aldığı ayrıca Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da karşılaşmayı tribünlerden takip ettiği ifade edildi.
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında
  • Trabzonspor'un 'Proteo´lu koreografisi dünya basınında

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