        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor zirve için seri peşinde! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor zirve için seri peşinde!

        Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla 28 puan elde ederek en çok puan toplayan takım konumunda olan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:15
        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

        Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Trabzonspor, deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem serisini sürdürmeyi hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

        LİGDE 7 MAÇLIK SERİ HEDEFİ

        Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seriye imza attı.

        Karadeniz ekibi, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek başladığı seride sahasında Karagümrük’ü 3-1, dış sahada Kayserispor’u 3-1’lik skorlarla geçti. Ardından iç sahada Çaykur Rizespor’u 1-0 yenen bordo-mavililer, deplasmanda Eyüpspor’u da aynı skorla mağlup etti. Trabzonspor, serinin en kritik maçlarından birinde ise sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

        5 SEZON SONRA DEPLASMAN SERİSİ

        Bordo-mavililer, ligde oynadığı son dört dış saha maçını kazanarak önemli bir seri yakalarken, gözünü şimdi Alanyaspor karşılaşmasına çevirdi. Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

        Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisine ulaşarak önemli bir eşiği daha geride bırakacak. Bordo-mavililer, dış sahada üst üste 5 galibiyeti en son 23 Ocak - 4 Mart 2021 tarihleri arasında elde etmişti.

        Bu sezon ise Samsunspor’u 3-0, Gaziantep FK’yı 2-1, Kayserispor’u 3-1 ve Eyüpspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Alanyaspor engelini de aşması halinde 5’te 5 yaparak zirve yarışında kritik deplasmanı kayıpsız dönmüş olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Katil Olunur sinemada, Grease Müzikali sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, dünyanın dört bir yanından yıldız oyuncuların yer aldığı ve usta yönetmenlerin imzasını taşıyan 127 uzun metrajlı ile 13 kısa film sinemaseverlerle bulu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!