Trabzonspor zirve için seri peşinde!
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla 28 puan elde ederek en çok puan toplayan takım konumunda olan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında kazanarak serisini sürdürmek istiyor.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Trabzonspor, deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem serisini sürdürmeyi hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.
LİGDE 7 MAÇLIK SERİ HEDEFİ
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seriye imza attı.
Karadeniz ekibi, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek başladığı seride sahasında Karagümrük’ü 3-1, dış sahada Kayserispor’u 3-1’lik skorlarla geçti. Ardından iç sahada Çaykur Rizespor’u 1-0 yenen bordo-mavililer, deplasmanda Eyüpspor’u da aynı skorla mağlup etti. Trabzonspor, serinin en kritik maçlarından birinde ise sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.
5 SEZON SONRA DEPLASMAN SERİSİ
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son dört dış saha maçını kazanarak önemli bir seri yakalarken, gözünü şimdi Alanyaspor karşılaşmasına çevirdi. Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisine ulaşarak önemli bir eşiği daha geride bırakacak. Bordo-mavililer, dış sahada üst üste 5 galibiyeti en son 23 Ocak - 4 Mart 2021 tarihleri arasında elde etmişti.
Bu sezon ise Samsunspor’u 3-0, Gaziantep FK’yı 2-1, Kayserispor’u 3-1 ve Eyüpspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Alanyaspor engelini de aşması halinde 5’te 5 yaparak zirve yarışında kritik deplasmanı kayıpsız dönmüş olacak.