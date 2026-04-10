Trabzonspor zirve için seri peşinde!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Trabzonspor, deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem serisini sürdürmeyi hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

LİGDE 7 MAÇLIK SERİ HEDEFİ

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seriye imza attı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek başladığı seride sahasında Karagümrük’ü 3-1, dış sahada Kayserispor’u 3-1’lik skorlarla geçti. Ardından iç sahada Çaykur Rizespor’u 1-0 yenen bordo-mavililer, deplasmanda Eyüpspor’u da aynı skorla mağlup etti. Trabzonspor, serinin en kritik maçlarından birinde ise sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

5 SEZON SONRA DEPLASMAN SERİSİ

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son dört dış saha maçını kazanarak önemli bir seri yakalarken, gözünü şimdi Alanyaspor karşılaşmasına çevirdi. Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisine ulaşarak önemli bir eşiği daha geride bırakacak. Bordo-mavililer, dış sahada üst üste 5 galibiyeti en son 23 Ocak - 4 Mart 2021 tarihleri arasında elde etmişti.

Bu sezon ise Samsunspor’u 3-0, Gaziantep FK’yı 2-1, Kayserispor’u 3-1 ve Eyüpspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Alanyaspor engelini de aşması halinde 5’te 5 yaparak zirve yarışında kritik deplasmanı kayıpsız dönmüş olacak.