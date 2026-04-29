Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, Trabzonspor Dergisi'nin 239. sayısına verdiği röportajda kariyeri, hedefleri ve kulüpteki yolculuğuna dair özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer oluş sürecini anlatarak sözlerine başlayan Oulai, "Trabzonspor projesi benim için çok değerli bir projeydi. Çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler. Gençlere güveniyorlardı. Direkt olarak bu fikir hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

Milli takım hocasının kendisi için kullandığı "Başkalarından önce oyunu gören teknik bir orta saha oyuncusu" sözlerine ilişkin, "Gerçekten çok mutlu oldum, çünkü gerçekten iyi bir teknik direktör. Aramızda baba-oğul, abi-kardeş gibi bir ilişki var. Böyle düşünmesi beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

REKLAM

Etrafına sürekli neşeli olmasıyla ilgili ise Oulai, "Tüm Fildişililer böyledir. Her zaman ortama enerji getiririz. Fildişi'nde bu tarz şeyler çok sık görülür. Bu neşeli ruh hali beni Trabzon'da da takip etti" dedi.

Oulai'nin röportajından kesitler şu şekilde:

Trabzon bir futbol şehri. Buradaki taraftar sevgisi senin futbolunu nasıl etkiliyor?

"Evet bu çok etkili oluyor. Çünkü onları statta görme fikri bile beni motive ediyor. Çok mutluyum çünkü bize güç veriyor, tezahürat ediyorlar ve bunu seviyorum. Arkamızdaki bu itici enerjiyi gerçekten çok seviyorum."

Fildişi Sahili'nden Fransa'ya oradan Trabzon'a... Alışmakta zorlandın mı?

"Evet, başlangıçta zordu. Çünkü ülkemde hava bu kadar soğuk değildi. İklim çok iyidir ve bu benim açımdan çok ideal. Buraya geldim hava biraz soğuk. Yemeklerde farklı ama sorun değil. Uyum sağlamayı başardım."

Süper Lig, fiziksel temasın ve ikili mücadelelerin çok yoğun olduğu bir lig. Zorlanıyor musun?

"Fiziksel teması seviyorum. Agresifliği seviyorum, bu lig bana uygun. İyi geliyor bunun üstesinden geliyorum."

REKLAM

İşlerin bazen ters gittiği dönemde kendini nasıl motive ediyorsun?

"Önce eve giderim. Yemek yerim ve babamı ararım. O beni teselli eder ve sonra geçer gider. Sonra sonraki maça odaklanırım. Ben ağlayan biri değilim."

Kendi futbol stilini, oyun görüşünü nasıl tanımlarsın?

"Ben mücadele eden teknik bir oyuncuyum. Temaslı oynamayı severim. Sahada zaman zaman birazda şakacıyımdır."

Afrika Uluslar Kupası'nda 'maçın oyuncusu' ödülünü aldığında neler hissettin? O dönemi bize anlatır mısın?

"İki yıl önce sadece bir taraftardım, mahallede evimdeydim. Sonra kendimi Afrika Uluslar Kupası'nda oynarken buldum. Ardından maçın oyuncusu seçildim ve gerçekten büyük bir gurur yaşadım. Onu doğrudan anneme ve bana inanan herkese adadım"

FUTBOLCU OLMASAYDIM MATEMATİKÇİ OLURDUM

"Bu sık sık hesap yapmama neden oluyor. Mesafeyi hesaplıyorum. Topu nasıl aldım, nasıl vereceğim... Tüm bunlara matematik yardımcı oluyor. Gençler okula gidin. Okul önemli."

En büyük hayaliyle ilgili ise "Futboldaki en büyük hayalim Şampiyonlar Lig'ini kazanmak ve ülkeme bir Dünya Kupası getirmek" dedi.

En çok kullandığı Türkçe kelimeyle ilgili ise şunu söyledi:

"Gel oğlum. Bu benim favori kelimem."

TARİHİN EN İYİ 11'İNE FATİH TEKKE'Yİ TEKNİK DİREKTÖR YAZDI

Geçmişten günümüze en iyi 11'ini de paylaşan Oulai; Neuer, Marcelo, Thiago Silva, Sergio Ramos, Carvajal, Busquets, Pedri, Vitinha, Neymar, Messi ve Cristiano Ronaldo'yu sıraladı. Teknik direktör tercihi ise Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke oldu.