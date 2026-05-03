Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

        Trabzonspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

        Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor 4 maçtır kazanamıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor, çıktığı son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

        Bordo-mavililer, son dört haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında puan kayıplarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada topa yüzde 58 oranında sahip olan Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen hücumda yeterli üretkenliği gösteremedi. Bordo-mavililer ikili mücadelelerde 81’e 61, hava toplarında ise 32’ye 17 üstünlük kurdu ancak bu üstünlük skora yansımadı.

        REKLAM

        UMUT NAYIR’DAN SİFTAH

        Trabzonspor’da hücum hattı beklenen katkıyı veremezken, yalnızca 2 isabetli şutla oynandı. Paul Onuachu 4 şut denemesinde isabet bulamazken, takımın golü Umut Nayır’dan geldi. Trabzonspor’un golünü kaydeden Umut Nayır, bordo-mavili formayla ilk golünü atarak siftah yaptı. Deneyimli oyuncu, son dakikalarda attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

        SAVUNMADA NWAIWU VE HELITON ÖNE ÇIKTI

        Trabzonspor’da Chibuike Nwaiwu, hem hava toplarında (9/12) hem de top kapmada (3/3) gösterdiği performansla savunmada öne çıkan isim oldu. Göztepe’de ise Heliton, 8/9 hava topu başarısıyla takımının bu alandaki en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Trabzonspor’da kanat hücumlarında Wagner Pina 3 başarılı ortayla bu alanda öne çıkan isim olurken, Ernest Muçi ve Ozan Tufan da 2’şer isabetli ortayla hücuma katkı verdi. Göztepe’de ise Arda Okan Kurtulan ise 1 asist ve 3 kilit pasla hücum organizasyonlarında en üretken oyunculardan biri oldu.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında Göztepe ile berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Taka: Sen misin zirveye yaklaşan, al sana kırmızı

        Sonnokta: Fırtına esmez oldu

        Günebakış: Trabzon’da Umut bitmez

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mecidiyeköy'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti; gözaltılar var

        (DHA) - 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi