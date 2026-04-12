Trade Show 2026'da buluştular

Şirket, İstanbul Divan Kuruçeşme’de “Gerçekliğin Yeni Ritmi” temasıyla düzenlediği Trade Show 2026 etkinliğinde Türkiye’nin dört bir yanından yetkili satıcılarını bir araya getirdi. Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen ve Arçelik ve Beko markalarından yaklaşık 1500 yetkili satıcının buluştuğu etkinliğe Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Arçelik Satış Kıdemli Direktörü Benay Bakışkan, Beko Satış Kıdemli Direktörü Atilla Okan ve Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi ile Arçelik ve Beko’nun üst düzey yöneticileri katıldı.

Organizasyon kapsamında Arçelik’in yeni nesil ürün ve teknolojiler yetkili satıcılarla paylaşıldı. Akıllı ve bağlantılı yaşam, enerji verimliliği, performans, kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilirlik odağındaki yeni tasarım ve çözümler, tüketiciye sundukları değer çerçevesinde aktarıldı. Yetkili satıcılar, ürün sorumlularının yönlendirmeleriyle yaşam alanlarına entegre kurgulanan ürünleri interaktif atölyeler aracılığıyla birebir deneyimleme fırsatı bulurken, organizasyonda önümüzdeki dönem ürün stratejisi de paylaşıldı. Nespresso, Foreo ve Kärcher ile kurulan iş birlikleri kapsamında Arçelik ve Beko mağazalarında satışa sunulacak ürünler de tanıtıldı.

YETKİLİ SATICILARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN KAPSAMLI İÇERİK PROGRAMI

Organizasyon kapsamında, yetkili satıcıların gelişimini desteklemek amacıyla ürün bilgisi, satış becerileri, perakende ve müşteri deneyimi odağında kapsamlı oturumlar gerçekleştirildi. Programın öne çıkan bölümlerinden “İyi Kaptan Fırtınalı Denizde Belli Olur” başlıklı oturumda Prof. Dr. Emre Alkin, değişen küresel ve yerel ekonomik dinamikler ışığında perakendenin dönüşümünü değerlendirdi. Teknoloji, veri ve yapay zekâ destekli yeni nesil iş modelleri ile deneyim odaklı perakendenin geleceğine dair öngörülerini paylaşarak katılımcılara değerli içgörüler sundu.