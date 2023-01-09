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Haberler Sigorta Trafik Trafik sigortasına yüzde 10 indirim daha geliyor
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6.5 milyon sürücünün trafik sigortasına yüzde 10 indirim daha geliyor

Trafik sigortası priminin yüksek olmasının ana nedeni olan kötü sürücülerin neden olduğu zararı iyi sürücülerin ödemesine karşı bir adım daha atılıyor. SEDDK çalışması ile mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor. 0'ıncı basamakta çok kaza yapan sürücüler olacak. Bunlar yüzde 200 fazla prim ödeyecek. 8'inci basamakta ise kurallara uyan kaza yapmayanlar yer alacak. Bu sürücülerin ödeyeceği prim yüzde 50 daha az olacak. Şimdiye kadar 7'inci basamakta olan iyi sürücüler yüzde 40 daha az prim ödüyordu. Yani iyi sürücü 10 puan daha kazançlı olacak. Kaza yapmayanlar için trafik sigortası pirimi yüzde 10 daha düşecek. Yüzde 50 indirimden 6.5 milyon sürücü yararlanacak.

Trafik sigortasına yüzde 10 indirim daha geliyor

Başta kurdaki yükseliş ve enflasyonla birlikte artan araç fiyatları ve hasar anında ödenen yedek parça maliyetleri nedeniyle yükselen trafik sigortasında iyi sürücüler lehine adımlar atılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor. Mevcut uygulamada yeni otomobil alan kişi sisteme 4'üncü basamaktan giriyor. Kaza yapmadığı veya hasar üretmediği her yıl yukarıya doğru tırmanıyor. Eğer 4 yıl kaza yapmaz ise 7'inci basamağa geliyor ve bu vatandaşların sigorta primi yüzde 40 daha ucuz oluyor. Tersi olursa yeni kaza yapılırsa 4'ten 3,2 ve 1'inci basamakla gidiliyor. Tabii ki bu sürücülerin primi biraz yüksek. Ancak hasar oranının yükselmesi sadece bu sürücülerin değil diğer vatandaşların da fazla prim ödemesini sağlıyor.

HASAR ÖDEMELERİ ARTIYOR

Pandemi yıllarında vatandaşlar evde oturduğu için azalan kaza oranı yani hasar frekansı da artıyor. Otomobil ve yedek parça fiyatları da çok arttığı için kazaların maliyetleri katlanıyor. Diğer yandan otomobil sayısı da tırmanıyor. Örneğin 2020'de 24.1 milyonluk aracın yüzde 4.07'si hasar almışken 2021'de 25.5 milyon adetlik aracın yüzde 4.7'sinde hasar meydana geldi. Yani hasar frekansı yüzde 4.07'den yüzde 4.7'ye çıktı. Bu da doğal olarak hasar ödemelerini artırıyor. Buna karşın artırılan primleri tüm sürücüleri etkiliyor. Peki yeni sistem ne getiriyor? Öncelikle şunu belirtelim 0'ıncı basamakta yılda 2-3 belki daha fazla veya her yıl kaza yapan sürücüler olacak. Bunlar yüzde 200 fazla prim ödeyecek.

PRİM YÜZDE 10 DÜŞECEK

8'inci basamakta ise kurallara uyan kaza yapmayanlar yer alacak. Bu sürücülerin ödeyeceği prim yüzde 50 daha az olacak. Şimdiye kadar 7'inci basamakta olan iyi sürücüler yüzde 40 daha az prim ödüyordu. Yani iyi sürücü 10 puan daha kazançlı olacak. Kaza yapmayanlar için trafik sigortası pirimi yüzde 10 daha düşecek.

6.5 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

Şubat veya mart aylarında bitirilmesi beklenen düzenlemeden yani yüzde 50 indirimden 6.5 milyon sürücü yararlanacak. Buna karşı sigorta sisteminin hasarının çoğuna neden olan 1'inci basamakta 6 bin 62 sürücü olacak. SEDDK rakamlarına göre trafik sigortasında 15,5 yılda 17,5 milyar liralık zarar oluştu. 2022'nin ilk iki çeyreğinde zarar 5.8 milyar liraya çıktı. Bu zararı sigorta şirketlerinin göğüsledi. Geçen yıla kadar zararın bir kısmı mali gelirlerle karşılanırken faiz oranlarının düşmesi sigorta şirketlerinin gelirlerini de azalttı ve zararın artmasını sağladı.

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