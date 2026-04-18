        Haberler Gündem Trafik Trafikte baltalı dehşet! Otobüs şoförünün üzerine yürüdü - Son dakika Bursa haberleri

        Bursa'da trafikte baltalı dehşet! Otobüs şoförünün üzerine yürüdü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün meydana gelen olayda, trafik tartışması sonrasında bir şoför eline aldığı baltayla otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 10:18
        Bursa'da trafikte baltalı dehşet

        Bursa'da otobüs ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması, şüphelinin eline aldığı balta ile tehdit savurmasıyla büyüdü. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken şahsın yakalanması için polis araştırma başlattı.

        Olay, dün 18.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

        O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.

        Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

