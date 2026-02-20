Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Trafikte tekme tokat kavga! | Son dakika haberleri

        Trafikte tekme tokat kavga!

        Trafikte meydana gelen kavgalara bir yenisi daha eklendi. Bursa'da ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte tekme tokat kavga!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tekme tokatlı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Cadde ortasında birbirine saldıran iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

        Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı

        MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 54'ü tutuklandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı