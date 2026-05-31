Traktör devrildi! Baba ve oğlu öldü!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ü.Y. (41) ile oğlu M.M.Y. (7) hayatını kaybetti, diğer çocuğu R.Y. (9) yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Ü.Y., arazi yolunda kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Traktör altında kalan Ü.Y. ile oğlu M.M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün diğer oğlu R.Y. ise Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.