        Traktör devrildi! Baba ve oğlu öldü! | Son dakika haberleri

        Traktör devrildi! Baba ve oğlu öldü!

        Afyonkarahisar'da kahreden bir kaza yaşandı. Olayda devrilen traktörün altında kalan sürücü ile 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ü.Y. (41) ile oğlu M.M.Y. (7) hayatını kaybetti, diğer çocuğu R.Y. (9) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Ü.Y., arazi yolunda kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti.

        Yoldan çıkan traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Traktör altında kalan Ü.Y. ile oğlu M.M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün diğer oğlu R.Y. ise Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Marmaris'te tur teknesi battı

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. (AA)

