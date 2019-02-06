ller bazında, Edirne'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,01 artışla 3 milyon 340 bin dolara, Tekirdağ'ın ihracatı yüzde 9,33 artışla 80 milyon 131 bin dolara, Kırklareli'nin ihracatı yüzde 19,33 artışla 7 milyon 984 bin dolara yükseldi.

EDİRNE'NİN İHRACAT VERİLERİ

Edirne'de sektörel bazdaki ihracatta en çok artış çelik ve makine aksamlarında gerçekleşti.

Edirne'de diğer sektörlere ait ihracat rakamlarında da artış oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 665 artışla 11 bin dolara, otomotiv endüstrisi yüzde 205 artışla 22 bin dolara, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 90 artışla 44 bin dolara, zeytin ve zeytinyağı yüzde 81,51 artışla 16 bin dolara, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 67 artışla 208 bin dolara, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 57 artışla 601 bin dolara yükseldi.

TEKİRDAĞ'IN İHRACAT VERİLERİ

Geçen yılın ocak ayı verilerine kıyasla Tekirdağ'da sektörel bazda ihracatta en çok artış yüzde 419,62 artışla 62 bin dolara yükselen meyve sebze mamullerinde gerçekleşti.

Diğer sektörlerdeki ihracat rakamlarında da artış gözlendi. Hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 328 artışla 1 milyon 339 bin dolara, iklimlendirme sanayi ihracatı yüzde 66 artışla 4 milyon 867 bin dolara, mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 51 artışla 1 milyon 316 bin dolara, elektrik elektronik ihracatı yüzde 45 artışla 12 milyon 67 bin dolara yükseldi.

KIRKLARELİ'NİN İHRACAT VERİLERİ

Kırklareli'nin sektörel ihracat rakamlarında geçen yılın aynı dönemine oranla en çok artış yüzde 130'la 173 bin dolara ulaşan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile yüzde 101 artışla 510 bin dolara yükselen makine ve aksamları ihracatında gerçekleşti.

Kırklareli'nde geçen yılın ocak ayı verilerine kıyasla diğer sektörlerde de artış gözlendi.

Elektrik elektronik ihracatı 10 bin dolara, otomotiv endüstrisi ihracatı 56 bin dolara, tekstil ve ham maddeleri ihracatı 2 milyon 270 bin dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 3 milyon 827 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk ayında Trakya'da en çok ihracat, Edirne'den Katar ve Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan Almanya ve ABD'ye, Kırklareli'den Hollanda ve ABD'ye gerçekleştirildi.